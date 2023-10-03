عبدالسند يمامة: أقدم أوراق ترشحي الخميس المقبل للهيئة الوطنية للانتخابات

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يمامة: لدينا برنامجا انتخابيا متكاملا نعرضه علي الشعب الأسبوع المقبل

أكد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه خضع لكشف شامل لحالته البدنية والصحية لمدة 3 ساعات.

وأضاف: "كان أبرز الفحوصات هي للجسم كله والكهرباء فى المخ؛ لبيان سلامة العقل والمخ وهي مسألة مهمة جدا وهي مرتبطة بالوظيفة الرئاسية لتبين مدى صلاحية أداء المهام المطلوبة، والكشف الطبي مهم جدا ويبين سلامة الجسم بأكمله مثل تحليل الدم والكشف على بعض الأجهزة واليوم كان مجهد ولكن الحمد لله النتيجة مطمئنة".

وأكد رئيس حزب الوفد، أنه سيتقدم يوم الخميس المقبل بأوراق ترشحه رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات لأن جميع الأوراق جاهزة ومستكملة بشكل رسمي.

وطالب رئيس حزب الوفد، الشعب المصري بالاختيار الجيد والموضوعي للمرشحين الذين سيتقدمون بالترشح وفحص برامجهم الانتخابية، وماذا سيقدم هذا المرشح، وذلك من أجل بلدنا مصر الحبيبة.

وأضاف يمامة رئيس حزب الوفد: "إننا على أعتاب أزمات اقتصادية ولدينا فرصة للتغيير فى الأشخاص والرؤى ولدينا مشاكل فى الديمقراطية".

وتابع: "أبرز قضية بالنسبة إليه قضية الإصلاح الاقتصادي وهناك برنامج متكامل انتخابي سأبشركم به قريبا، وفرص حزب الوفد فى الانتخابات هي المنافسة وليس المشاركة".

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن الحزب لم يشارك فى الانتخابات الرئاسية السابقة بسبب قرار الهيئة العليا آنذاك رغم معارضتي لهذا القرار لأن الحزب السياسي، لابد أن يشارك فى الاستحقاقات السياسية، ولكن المناخ الفترة الحالية يسمح لدخول ووجود منافسة انتخابية ولا يوجد مبررات لعدم المشاركة.

واختتم رئيس حزب الوفد، حديثه بأن شعار حزب الوفد فى الانتخابات "قوم يا مصري" لسيد درويش وأطلقه أثناء ثورة ١٩١٩ وهو شعار تاريخي يعبر عن الكفاح والنضال.