السعودية تحقق المركز الثاني عالميا في نمو عدد السياح الوافدين خلال 7 شهور

أعلنت وزارة السياحة السعودية، حصول المملكة على المركز الثاني عالميًا في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2023.

وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الثلاثاء، إن المملكة سجلت نسبة نمو قدرها 58% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، وذلك وفقًا لتقرير السياحة العالمي "باروميتر"، الصادر عن منظمة السياحة العالمية في شهر سبتمبر المنصرم.

وتأتي هذه النتائج كمتابعة للإنجازات المتميزة التي حققتها المملكة في قطاع السياحة كان أخرها استضافة المملكة لفعاليات يوم السياحة العالمي الذي عقد في العاصمة الرياض خلال الفترة ما بين 27 و28 سبتمبر الماضي.

وأفاد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب بأن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق دون الدعم غير المسبوق الذي تحظى به منظومة السياحة.

وأشارت الوكالة إلى أن "هذه الإنجازات تعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية متميزة، حيث يعكس التزايد الكبير في عدد السياح الوافدين ثقة المسافرين في الخيارات السياحية الجاذبة بالمملكة ومدى تنوعها".