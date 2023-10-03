عبدالمنعم إمام: لا يوجد انتصار أفضل من الانتقال من مرحلة حكم الفرد إلى دولة المؤسسات

قال النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، إننا اليوم ونحن على أعتاب احتفال الذكري الخمسين لنصر اكتوبر والذي كان شاهدا على هزيمة اليأس وإحياء الأمل في غدا مشرق فكان تحرير الأرض حقيقة واقعة.

وأضاف عبد المنعم إمام خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، للمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، نحن نقف اليوم على أعتاب لحظة يواجه فيها المواطن ظروف سياسية واقتصادية صعبة، متسائلا: "كيف يمكن أن تعالجها إلى الأفضل الذي يستحقه الشعب المصري بعد عشر سنوات على انتصارنا على طيور الظلام وخمسين عاما على انتصارنا في حرب أكتوبر، مؤكدا أن مصر تحتاج إلى انتصار حقيقي وهو التغيير.

وأضاف رئيس حزب العدل، أنه لا يوجد انتصار افضل من الانتقال من مرحلة حكم الفرد الى دولة المؤسسات، مشيرا إلى أن هذا ما طالبنا به في ثورتي 30 يونيو و25 يناير.

وأكد إمام، أن الجمهورية الجديدة هي التي تحمل الفكر الجديد في بناء الانسان بالتعليم والصحة والسوق الحر التي تعيد الاعتبار لأصل الأمور، وهو أن الجميع متساوون ولا تفضيل لأحد على أحد، مؤكدا أنه لن يستطيع أحد أن يقف أمام المستقبل بآليات الماضي.

وأكد رئيس حزب العدل أنه من أجل ما سبق قرر الحزب دعم المرشح الرئاسي المحتمل فريد زهران، برغم كل الظروف والأحداث التي تدور حولنا، مؤكدا على أن الحزب يقدم هذا بأنه بذرة التغيير.

وواصل النائب أن الشعب المصري لديه قلق حول المستقبل، وأن الكثير من الشعب المصري يستثمر في الأمل الخداع.

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