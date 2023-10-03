ليتوانيا تعلن قرب الإعلان عن مزيد من المعلومات عن نشر لواء ألماني على أراضيها

صرح وزير الدفاع الليتواني ارفيداس انوساوسكاس، بأنه سيتم الإعلان قريبا عن المزيد من المعلومات بشأن الخطط الخاصة بنشر لواء تابع للجيش الألماني في ليتوانيا.

وفي تصريحات لوكالة أنباء البلطيق (بي إن إس)، قال انوساوسكاس اليوم الثلاثاء: "في الأسبوع المقبل سألتقي مع ممثلين ألمان، وفي الأسبوع المقبل سيتم البدء في نشر تفاصيل".

في الوقت نفسه، قال الوزير الليتواني: "ومع ذلك سيستغرق الأمر بضعة شهور حتى نُعِدُّ نحن والجانب الألماني خطة مفصلة تماما بكل التفاصيل" مشيرا إلى أن هذا الأمر يتعلق بالأحرى بالجانب الليتواني وليس بالجانب الألماني الذي أدى واجباته.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الألمانية تعتزم نشر نحو 4000 جندي في ليتوانيا كوحدة قادرة على التصرف وجاهزة للقتال، وذلك تلبية لحاجة ليتوانيا زميلة ألمانيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تعزيز الردع. وتأتي هذه الخطوة في إطار ردود الأفعال على الحرب الروسية على أوكرانيا.

يُذكَر أن ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) لديها حدود مع جيب كاليننجراد الروسي وكذلك مع بيلاروس الحليف المقرب من روسيا.

وتهدف خطوة نشر هذا اللواء إلى مراعاة سد حاجة ليتوانيا إلى تعزيز الردع، وتعد هذه الخطط رد فعل على الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا.

ومن المقرر وفقا لخطط الجيش الانتهاء من إعداد خطة نقل القوات إلى ليتوانيا بحلول نهاية العام، وهو ما تم تأكيده من جانب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال زيارة لمنطقة البلطيق في الأسبوع الماضي.

وتسعى ليتوانيا إلى إنشاء البنية التحتية اللازمة لنشر اللواء بحلول عام 2026.