شددت الإعلامية لميس الحديدي، على أهمية المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي من المواطنين هذا الأمر خلال إعلانه الترشح في الانتخابات.

وقالت خلال برنامجها «كلمة أخيرة» الذي تُقدمه عبر شاشة «on»، مساء الاثنين، إن المشاركة الانتخابية مهمة للغاية، موضحة أن الرئيس أكد ذلك من أجل إظهار إرادة المصريين أمام العالم.

وأضافت: «المشاركة في الانتخابات مهمة أمام العالم وأمام أنفسنا وأمام الدولة وأمام الرئيس الذي سننتخبه أيا من كان».

وشددت على أن المشاركة ستكون إلزاما شعبيا للرئيس الذي سيتم انتخابه، وبالتالي يكون مطالبا بتحقيق ما التزم به أمام المواطنين.

ونوهت بأن المطلوب أن تكون هناك حياة سياسية قوية، معقبة: «السياسة هي أكل العيش.. السياسة هي اختيارات الدولة، السياسة التي تحدد المسار الاقتصادي الذي سيتم اختياره».



يُشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان قد أعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة، وذلك في كلمة كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»، الذي عقد في العاصمة الإدارية الجديدة.