حزب الله يعلن مقتل 17 عسكريا إسرائيليا بجنوب لبنان



أعلن "حزب الله" اللبناني، مقتل 17 عسكريا إسرائيليا أثناء محاولتهم التوغل في جنوب لبنان منذ صباح الخميس.

وقال "حزب الله"، في بيان، إن غرفة عملياته تؤكد من مصادرها الميدانية والأمنية الموثوقة، أن عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في المواجهات البطولية التي خاضها مقاتلوه، الخميس، بلغ 17 ضابطا وجنديا، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ادعى مقتل ضابط برتبة نقيب في معركة جنوبي لبنان الخميس، وسط اتهامات له بالتكتم على قتلاه وجرحاه بالمعارك البرية في جنوب لبنان وقطاع غزة، وفق مراقبين.

وفيما أعلن جيش الاحتلال، الأربعاء مقتل 8 عسكريين في محاولات التوغل جنوبي لبنان، لم يصدر عن "حزب الله" حصيلة في هذا الشأن، مكتفيا بالقول إنه أوقع جنودا إسرائيليين بين قتيل وجريح في المعارك الدائرة بين الطرفين.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن "حزب الله" أنه صد 6 محاولات توغل لقوات إسرائيلية جنوبي لبنان، في وقت تستمر الهجمات الجوية الإسرائيلية مناطق لبنانية متفرقة.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي تشن إسرائيل "أعنف وأوسع" هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، ما أسفر عما لا يقل عن 1119 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا، ومليون و200 ألف نازح، وفق رصد وكالة الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.