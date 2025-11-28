انحسار مياه الفيضانات في جنوبي تايلاند مع تجاوز عدد الوفيات 80 شخصاً

قال مسؤولون يوم الخميس إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات العارمة في جنوبي تايلاند ارتفع إلى أكثر من 80 شخصا مع بدء انحسار مياه الفيضانات.

وقالت إدارة الوقاية من الكوارث والحد من آثارها يوم الخميس إن حوالي مليون منزل وأكثر من 3 ملايين شخص تضرروا من الفيضانات التي أثارتها الأمطار الغزيرة في 12 مقاطعة جنوبية.

وتسببت الفيضانات التي بدأت خلال عطلة نهاية الأسبوع في غمر مساحات شاسعة ووقوع وفيات في مقاطعات ناخون سي ثامارات، وفاتثالونج، وسونجكلا، وترانج، وساتون، وباتاني، ويالا. وانحسرت مياه الفيضانات في العديد من المقاطعات صباح يوم الخميس، لكن مستويات المياه ظلت مرتفعة في بعض المناطق بما في ذلك باتاني وناخون سي ثامارات.

وقال المتحدث باسم الحكومة سيريبونج انجكاساكولكيات في مؤتمر صحفي في بانكوك إن حالات الوفاة ذات الصلة بالفيضانات في إقليم سونجكلا ارتفعت من ست إلى 55 حالة يوم الخميس، لترتفع حصيلة الضحايا في سبعة أقاليم إلى ما لا يقل عن 82 شخصا.

وأضاف أنه من المتوقع أن تنحسر مستويات المياه إلى ما دون مستوى ضفاف الأنهار في كل منطقة متضررة بحلول المساء.

وكان رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيركول قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع حالة الطوارئ في سونجكلا، التي تضم أكبر مدينة في جنوب تايلاند، هات ياي، مشيرا إلى "الشدة غير المسبوقة" للفيضانات.

وأظهرت لقطات فيديو أن مستويات المياه في هات ياي انخفضت يوم الخميس، مما كشف عن أضرار واسعة النطاق في جميع أنحاء المدينة.

وتسببت الفيضانات في اضطراب شديد، تاركة الآلاف من الناس محاصرين. وانقطعت إمدادات الكهرباء والمياه وتعطلت خطوط الاتصال في العديد من المناطق.

ووفقا لوزارة الصحة العامة، تم إنشاء 8 مستشفيات ميدانية لدعم مستشفى هات ياي، الذي ظل غير قادر على العمل بكامل طاقته. وقالت الوزارة إنه تم نقل 20 مريضا في حالة حرجة جوا يوم الخميس وتم تسليم إمدادات غذائية إضافية للطاقم الطبي والمرضى المتبقين.