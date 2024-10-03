قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل لن تشن هجوما على إيران اليوم، والذي يأتي رداً على الهجمات التي شنتها طهران يوم الثلاثاء؛ انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.

وقال بايدن: "لا شيء سيحدث اليوم الخميس بشأن رد إسرائيلي على إيران"، مؤكدا: "نحن لا نعطي الإذن لإسرائيل بالانتقام من إيران بل نقدم لها المشورة".

وبحث بايدن مع قادة مجموعة السبع الآخرين خلال اتصال هاتفي، أمس الأربعاء، تنسيق عقوبات على طهران بسبب الهجوم، وتقديم المشورة لإسرائيل بشأن ردها.

وقال بايدن للصحفيين بعد الاتصال، إنه لا يؤيد شن هجوم على المواقع النووية الإيرانية، مشدداً على أهمية أن يكون رد إسرائيل "متناسباً" مع هجوم طهران.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيؤيد هجوماً إسرائيلياً على المواقع النووية الإيرانية، أجاب بايدن: "لا، وسنناقش مع الإسرائيليين ما الذي سيفعلونه، لكننا جميعاً (دول مجموعة السبع) متفقون على حقهم في الرد، لكن يجب أن يكون هذا الرد متناسباً".

هذا وتسعى الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى إقناع إسرائيل بـ"تقليص" ردها المرتقب على هجوم إيران الصاروخي، على أمل منع تفاقم صراع إقليمي تتسع رقعته في منطقة الشرق الأوسط على نحو لا يمكن السيطرة عليه، رغم مخاوف غربية من أن تأثير واشنطن ربما يكون "محدوداً".