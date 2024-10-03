جيش الاحتلال يزعم الهجوم على 200 هدف لحزب الله

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن مقاتلات سلاح الجو أغارت الليلة الماضية، على مقر بلدية بنت جبيل بهجمة دقيقة، وبالتعاون مع الفرقة 36.

وادعى في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الخميس، أن «المقر تواجد فيه عدد من عناصر حزب الله، وتم تخزين وسائل قتالية كثيرة فيه»، مشيرًا إلى مقتل 15 عنصرًا تابعًا للحزب كانوا بداخل المبنى.

وزعم أن طائرات سلاح الجو أغارت على حوالي 200 هدف تابع لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، مُدعيًا أن «من ضمن الأهداف التي تم ضربها؛ مبان عسكرية ومخازن أسلحة ومواقع مراقبة وبنى عسكرية في عدة مناطق».

وأشار إلى أن «مقاتلات سلاح الجو قضت على عدد من عناصر حزب الله، أطلقوا الصواريخ أمس، على منطقة جبل راميم»، وفقًا لادعائه.

ولفت إلى أن «قوات الفرقة 36 رصدت عناصر لحزب الله أقدموا على إطلاق الصواريخ على قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان»، زاعما القضاء عليهم بـ«عملية سريعة وفعالة».

وكذلك ادعى «القضاء على اثنين من عناصر حزب الله صباح اليوم، بعد أن حاولا اطلاق النار نحو قوات لواء جولاني العاملة في المنطقة».