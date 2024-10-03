الاتحاد الألماني ينظم احتفالية وداع للرباعي المعتزل دوليا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الخميس، تنظيم مراسم وداع كبيرة للرباعي مانويل نوير وتوماس مولر وتوني كروس وإلكاي جوندوجان في ميونخ قبل مباراة المنتخب الألماني أمام نظيره الهولندي في دوري أمم أوروبا يوم 14 أكتوبر الجاري.

واعتزل الرباعي اللعب الدولي بعد يورو 2024 في ألمانيا، لكن في الوقت الذي أنهى فيه كروس مسيرته الكروية مازال نوير ومولر وجوندوجان يواصلون مسيرتهم الإحترافية على مستوى الأندية.

وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا "الباقة الكاملة لمباراة يوم الإثنين ستكون بكل تأكيد مثيرة للغاية، ومؤثرة أيضا".

وأضاف "بجانب مراسم وداع لاعبين رائعين" سيكون هناك احتفال بمدربين امتدت مسيرتهم التدريبية لفترة طويلة.

وستقام مراسم الوداع خلال فترة الإحماء للمباراة مع تنظيم احتفالية خاصة عقب المباراة.

وأوضح ناجلسمان "سيكون الأمر مؤثرا حينما نجتمع كمجموعة واحدة ونكرم إنجازات اللاعبين، وكذلك المنتسبين".