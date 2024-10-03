مباحثات خليجية إيرانية تؤكد ضرورة الحفاظ على سلامة واستقرار المنطقة

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال لقائهم، اليوم الخميس، مع نظيرهم الإيراني عباس عراقجي ، في أول اجتماع من نوعه، في العاصمة القطرية الدوحة ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الاجتماع الوزاري المشترك غير الرسمي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وإيران المنعقد في الدوحة على هامش قمة حوار التعاون الآسيوي، بحث "آخر التطورات الإقليمية والدولية والتصعيد المتزايد في المنطقة وتداعياته الخطيرة على الأمن والسلم الدوليين".

ويمثل هذا أول اجتماع جماعي على مستوى وزراء الخارجية بين هذه الدول.

وركّز الاجتماع على التطورات الإقليمية والدولية، في ظل التصعيد الإسرائيلي الأخير في الأراضي الفلسطينية ولبنان، ومخاطر التصعيد الراهن على المنطقة والعالم.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إن الاجتماع أكد أهمية استمرار التواصل الثنائي بين دول المجلس وإيران للوصول إلى تفاهمات تهدف إلى "خلق بيئة إيجابية تسهم في تعزيز العلاقات".