الجمعة 3 أكتوبر 2025 4:50 م القاهرة
الخارجية اللبنانية تتابع توقيف إسرائيل لمواطنين لبنانيين كانا على متن أسطول الصمود العالمي المتوجه إلى غزة

د ب أ
نشر في: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 4:06 م | آخر تحديث: الجمعة 3 أكتوبر 2025 - 4:06 م

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة، أنها تتابع قضية توقيف إسرائيل لمواطنين لبنانيين كانا على متن "أسطول الصمود العالمي" المتوجه إلى قطاع غزة.

وجاء في البيان: "تتابع وزارة الخارجية والمغتربين قضية توقيف إسرائيل لمواطنين لبنانيين كانا على متن أسطول الصمود المتوجه إلى قطاع غزة، وتجري الاتصالات اللازمة لمعرفة مصيرهما وتأمين الإفراج عنهما بأسرع وقت ممكن".

وكانت القوات البحرية الإسرائيلية نفذت، أمس الخميس، عملية اقتحام للسفن المشاركة في "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى قطاع غزة لكسر الحصار المفروض على القطاع، واعتقلت من كانوا على متنها، وبينهم نشطاء لبنانيون.

