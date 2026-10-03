الجيش اليمني: إحباط هجمات حوثية على عدة جبهات غربي تعز

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أعلن الجيش اليمني، السبت، إحباط هجمات شنها الحوثيون على عدة جبهات في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، بعد مواجهات عنيفة.

جاء ذلك في بيان صادر عن محور تعز العسكري التابع للجيش، نشره عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقال البيان، إن قوات الجيش "كسرت هجمات مليشيا الحوثي على جبل هان وحذران والجبهات الغربية لمدينة تعز بعد مواجهات لعدة ساعات".

وأضاف أن المواجهات أسفرت عن "عشرات القتلى والجرحى" في صفوف الحوثيين.

ولم يورد البيان تفاصيل إضافية بشأن الخسائر في صفوف الجيش أو تطورات الوضع الميداني بعد الاشتباكات.

كما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ما أعلنه الجيش اليمني.

وتأتي التطورات في ظل تصعيد عسكري تشهده محافظة تعز بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي منذ أيام، إذ أصيب الجمعة، 6 مدنيين، بينهم طفلان وامرأة، جراء قصف مدفعي حوثي استهدف أحياء سكنية وسط مدينة تعز، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وفي اليوم نفسه، أعلن الجيش اندلاع مواجهات عنيفة مع الحوثيين في الجبهة الشمالية لمدينة تعز، كما أعلن شن عشرات الغارات على تحركات وتعزيزات وتجمعات ومواقع تابعة للجماعة في مناطق عدة بالمحافظة.

والجمعة أيضا، أعلنت وزارة الداخلية اليمنية مقتل محمد الخولاني، أركان حرب قوات الطوارئ بالوزارة، خلال مواجهات مع جماعة الحوثي في جبهة الكدحة بمحافظة تعز.