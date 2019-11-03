 ضبط أكبر كمية من السجائر المهربة في ماليزيا خلال العام الجاري - بوابة الشروق
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ضبط أكبر كمية من السجائر المهربة في ماليزيا خلال العام الجاري

كوالالمبور - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 10:34 ص | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 10:34 ص

ضبطت قوة العمليات العامة في ماليزيا أكبر كمية من السجائر المهربة هذا العام، حيث عثرت على 160 صندوقا من السجائر المهربة قيمتها حوالي 2.4 مليون رينجت ماليزي (الدولار يوازي 4.166 رينجت) بالقرب من منطقة تومبات بولاية كلانتان شمال شرق شبه جزيرة الملايو.

وذكرت صحيفة (نيو ستريتس تايمز)، أن عملية المصادرة تمت فجرا عندما شوهد 5 رجال، يعتقد أنهم المهربون، وهم ينقلون الصناديق من ضفة النهر إلى شاحنة كانت بانتظارهم، ولكن تمكن الرجال من الفرار.

وأشار المسؤولون إلى أنه يعتقد أن السجائر كانت مهربة من فيتنام وتايلاند للاستهلاك المحلي لأن هذه النوعية عليها إقبال كبير في ماليزيا لرخص ثمنها.

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