قالت خمسة مصادر مطلعة لرويترز إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، وافق على أن يصدر الإعلان عن الطرح العام الأول لعملاق النفط المملوك للدولة «أرامكو السعودية» اليوم الأحد.

وأضافت المصادر أن أكبر شركة للنفط فى العالم ستعلن خطتها للطرح فى 3 نوفمبر.

وقال أحد المصادر: «ولى العهد أعطى أخيرا الضوء الأخضر»، فيما امتنعت «أرامكو» عن التعقيب.

ووفقا لمصادر، فإن مسئولين ومستشارين من أرامكو السعودية عقدوا اجتماعات مع مستثمرين على مدار الأيام القليلة الماضية فى محاولة للوصول إلى تقييم أقرب ما يمكن إلى تريليونى دولار قبيل إطلاق إدراج متوقع اليوم الأحد.

ولبلوغ التريليونى دولار، وهو التقييم الذى سيجعله أضخم طرح أولى عام فى التاريخ، تحتاج الرياض إلى أن يجمع الإدراج الأولى لحصة تتراوح من 1 إلى 2% من الشركة فى البورصة السعودية لجمع ما بين 20 و40 مليار دولار على الأقل.

والإدراج هو الركيزة الأساسية لخطة ولى العهد لإحداث تغيير شامل فى الاقتصاد السعودى بتنويع منابعه بعيدا عن النفط. لكنه أرجئ عدة مرات منذ الإعلان عنه أول مرة فى 2016.

ويريد الأمير محمد أن يتم فى نهاية المطاف إدراج ما إجماليه 5% من الشركة.

ومن المتوقع أن يكون هناك بيع دولى يعقب الطرح العام الأولى المحلى.