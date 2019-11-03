اتفاقية تجارة حرة إقليمية تهيمن على محادثات «آسيان» في بانكوك

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تناقش الوفود المشاركة في قمة قادة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي من المقرر أن تعقد اليوم الأحد، في العاصمة التايلاندية بانكوك، عددا من الموضوعات والتي من بينها اتفاقية التجارة الحرة الإقليمية.

تعمل الصين على تأمين الاتفاقية التي يطلق عليها الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية.

وسوف تشمل الاتفاقية على ثلث التجارة العالمية وتتضمن ما يقرب من نصف سكان العالم.

واكتسبت الاتفاقية المقترحة وتقودها بكين حياة جديدة بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ الذي يضم 12 دولة.

وسيهيمن موضوع آخر على جدول الأعمال في بانكوك اليوم الأحد، وهو النزاع الإقليمي في بحر الصين الجنوبي. حيث تطالب الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان بأجزاء من بحر الصين الجنوبي بينما تطالب الصين بكامل تلك المنطقة البحرية تقريبا.

من المقرر أن تستمر قمة الآسيان حتى يوم غد الاثنين.