 غدا.. بدء أول اجتماع للمجموعة الصغيرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية السورية في جنيف - بوابة الشروق
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غدا.. بدء أول اجتماع للمجموعة الصغيرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية السورية في جنيف

أ ش أ
نشر فى : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 1:59 م | آخر تحديث : الأحد 3 نوفمبر 2019 - 1:59 م

تبدأ المجموعة الصغيرة، المؤلفة من 45 عضوا، والتي تم تشكيلها من اللجنة الدستورية السورية (150 عضوا) بواقع 15 عضوا من كل وفد يمثلون (الوفد المدعوم من الحكومة السورية، ووفد الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة، ووفد المجتمع المدني)، اجتماعاتها في جنيف غدا الاثنين، ولمدة أسبوع.

يأتي ذلك عقب الاتفاق أمس الأول الجمعة، على أسماء أعضاء المجموعة والمخولة بإعداد وصياغة مسودة الدستور السوري الجديد أو إجراء تعديلات وإصلاحات دستورية على دستور 2012 القائم حاليا في سوريا.

والمجموعة الصغيرة سوف تعمل لمدة أسبوع واحد يليه أسبوعين للراحة والتباحث مع الوفود المنبثقة منها وإعداد الاقتراحات، على أن تعود إلى جنيف لاستكمال العمل مجددا، وذلك بتسيير من قبل الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص جير بيدرسن، في نفس الوقت الذي لم يحدد المبعوث الخاص جدولا زمنيا لكي تنتهي المجموعة من عملها، الذي ينتظر بمجرد انتهائه أن يعرض على اللجنة الدستورية السورية الموسعة لإقرار ما تم الاتفاق عليه، وذلك إما بالتوافق أو بأغلبية 75% من الأصوات.

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