مصرع عامل دهسته سيارة نقل بطنطا

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لقي شخص مصرعه في حادث سير بالقرب من قرية دفرة التابعة لمدينة طنطا في محافظة الغربية، بعد أن دهسته سيارة نقل بمحطة الخرسانة الموجودة بالطريق السريع عن طريق الخطأ.

تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى الجامعة وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بمصرع "عادل.م.ع" 52 عامًا مقيم بقرية دفرة في حادث سير بمنطقة عمل الطريق السريع الجديد.

وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى طنطا الجامعي وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.