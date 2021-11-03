صورة عفوية وفيديو نادر للملكين السعوديين الراحلين فهد وخالد

تداول نشطاء سعوديون، صورة وصفوها بـ"العفوية" للملك الراحل فهد بن عبد العزيز، وذلك أثناء تأديته عمله.
ونشر حساب باسم الملك فهد على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة يظهر فيها وهو يكتب في مدونة صغيرة بجدية كبيرة.
يذكر أن الملك فهد تولى الحكم في عام 1982 بعد وفاة الراحل الملك خالد بن عبدالعزيز، وتوفي في 2005، ليتولى بعده الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز.
كما تداول النشطاء مقطع فيديو وُصف بأنه نادر وقديم الملك خالد بن عبد العزيز، وهو يتابع هطول الأمطار من النافذة ويسأل عن جريان الأودية.
وأظهر الفيديو، لقاء رسميًّا يجمع الملك خالد مع أمير البحرين السابق الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بحضور الأمير سلطان.