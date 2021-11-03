ناشط بـ هونج كونج يقر بالذنب في اتهامات متعلقة بقانون الأمن

أقر مراهق في هونج كونج بالذنب، في اتهامات بالتورط في أنشطة انفصالية، وهو ثالث شخص يتجنب الدفاع عن نفسه في القضية،التي يحاكمون فيها، بموجب قانون مبهم للأمن القومي، صاغته بكين، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكر موقع "آي كابل" الإخباري المحلي في هونج كونج أن توني تشونج 19 عاما، أقر بالسعي لانفصال هونج كونج عن بر الصين الرئيسي، في الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2020، أمام المحكمة الجزئية، اليوم الأربعاء.

وكان هذا الإقرار بالذنب، جزء من اتفاق، تم إبرامه مع ممثلي ادعاء، شمل أيضا، توجيه اتهامات بغسل أموال، متعلقة بمبلغ 133 ألف دولار هونج كونجي (17 ألف دولار أمريكي).

وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" أمس الثلاثاء، أن تشونج يواجه عقوبة السجن لمدة سبع سنوات.

وبموجب اتفاق الإقرار بالذنب، من المحتمل ألا يتم محاكمته بتهمتي غسل الأموال والتآمر لنشر منشورات تحريضية.

يذكر أنه منذ فرض قانون الأمن، في يونيو 2020، تسعى الحكومة لمحاكمة حوالي 100 شخص، من بينهم مشرعون سابقون من المعارضة ونشطاء مؤيدون للديمقراطية وصحفيون وأكاديميون.