حكومة تايلاند تستهدف إعطاء 100 مليون جرعة لقاح كورونا حتى نهاية نوفمبر

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تهدف وزارة الصحة التايلاندية لإعطاء إجمالي 100 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية نوفمبر، فيما وصلت حاليا الجرعات المعطاة إلى 77 مليون جرعة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم عن مركز إدارة أزمة كورونا القول اليوم الأربعاء إنه بعد إعادة فتح البلاد أمام المسافرين الأجانب بداية من نوفمبر الجاري.

وشهدت تايلاند وصول أكثر من 2013 زائرا أمس الثلاثاء، ما رفع إجمالي عدد الوافدين حتى الآن إلى 4510 زائرين.

ويشكل الزوار من اليابان أكبر عدد من الوافدين الأجانب إلى تايلاند ، يليهم الزوار من سنغافورة وألمانيا وقطر والصين.

وحتى اليوم الأربعاء، هناك 39506 زائرا يستعدون للسفر إلى تايلاند؛ وتمت الموافقة على استقبال 6484 زائرا.

وأعادت تايلاند أيضا فتح مناطق الجذب السياحي الشهيرة، بما في ذلك القصر الكبير ومعبد إيميرالد بوذا الذى يعرف أيضا باسم معبد بوذا الزمردى في بانكوك وقصر بهوبينج في إقليم تشيانج ماي اعتبارا من أول نوفمبر.

وذكرت وكالة بلومبرج أن إقليم تشيانج ماي فرض حظرا على استهلاك الكحول في المطاعم بعد ظهور حالات إصابة جماعية بكورونا.

وسجلت تايلاند 7679 إصابة جديدة بكورونا و56 حالة وفاة جديدة اليوم الأربعاء.