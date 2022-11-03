وزير الخارجية الباكستاني: أدين بشدة الهجوم على عمران خان وأتمنى له الشفاء العاجل

قال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، إنه يدين بشدة الهجوم على رئيس وزراء باكستان السابق، عمران خان، مساء اليوم الخميس.



وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس: «أدين بشدة الهجوم على عمران خان، وأتمنى له الشفاء العاجل».



وفي وقت سابق، تعرض رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الخميس، لإطلاق نار خلال وجوده في تجمع بمدينة غوجرانوالا، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم الحزب الذي يتزعمه عمران خان.



وقال القيادي في حزب حركة الإنصاف أسعد عمر، إن عمران خان أصيب برصاصة في قدمه، بعدما أطلق مسلح مجهول النار، وتم نقل خان من موقع التجمع غوجرانوالا إلى لاهور لتلقي العلاج.



وأدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، محاولة اغتيال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مطالبًا وزير الداخلية بتقديم تقرير فوري عن الحادث.





