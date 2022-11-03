وزير الخارجية الباكستاني: أدين بشدة الهجوم على عمران خان وأتمنى له الشفاء العاجل

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Strongly condemn the attack on @ImranKhanPTI. Praying for his swift recovery.
— BilawalBhuttoZardari (@BBhuttoZardari) November 3, 2022
Strongly condemn the attack on @ImranKhanPTI. Praying for his swift recovery.