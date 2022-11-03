أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا عن قائمة الفريق لمعسكر شهر نوفمبر.

وينطلق معسكر الفراعنة بشهر نوفمبر من 7 إلى 18، ويشهد خوض المنتخب مباراة ودية كبرى أمام منتخب بلجيكا.

وتستضيف الكويت، المباراة الودية بين منتخب مصر وبلجيكا، والمقرر لها يوم 18 من شهر نوفمبر الجاري، في اطار استعدادات المنتخبات للمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022، والتي ستنطق خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر.

وينطلق معسكر منتخب مصر في شهر نوفمبر الجاري، على فترتين، الأولى التي يجتمع فيها عناصر المنتخب من يوم 7 إلى 11 نوفمبر، وتضم اللاعبين المحليين، مع استبعاد اللاعبين التي ترتبط أنديتهم بالمشاركات في البطولات الإفريقية خلال تلك الفترة من الاختيارات، بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين المرتبطين بالمشاركة في دوريات فرقهم حتى 12 و13 نوفمبر.

بينما تنطلق الفترة الثانية لمعسكر منتخب مصر، يوم 13 وحتى 18 نوفمبر، وتكون للقائمة النهائية المختارة من اللاعبين لخوض المياراة الودية أمام بلجيكا المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في الكويت.

وجاءت قائمة المنتخب على التحو التالي..

محمد الشناوي (الاهلي) محمد عواد (زمالك) محمود جاد (المصري) عمر جابر (زمالك) أكرم توفيق (الاهلي) محمود متولي (الاهلي) باهر المحمدي (اسماعيلي) حسام عبد المجيد (زمالك) محمود علاء (اتحاد) حسين السيد (المصري) عبد الله جمعة (زمالك) حمدي فتحي (الأهلي ) مروان عطية (اتحاد السكندري) إمام عاشور (زمالك) محمود حمادة (فاركو) محمد مجدي قفشة (الاهلي) عمرو عماد السيسي (زمالك) أحمد سيد زيزو (زمالك طاهر محمد طاهر (الاهلي) أحمد عبد القادر (الاهلي) مصطفي عبد الرءوف "زيكو" (حرس الحدود) مروان حمدي (المصري) محمد شريف (الاهلي) أحمد ياسر ريان (سيراميكا)

ويستعد منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا، لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وخاض فيتوريا مع منتخب مصر مباراتين وديتين، في معسكر المنتخب بشهر سبتمبر الماضي، أمام منتخبي النيجر وليبيريا، وحقق خلالهما الفراعنة الفوز في المباراة الأولى بنتيجة 3-0، وفي المباراة الثانية بنفس النتيجة.

ويتذيل منتخب مصر المجموعة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط، والتي تضم بجانبه منتخبات إثيوبيا ومالاوي وغينيا، حققهم بعد الفوز في مباراة واحدة والخسارة الكارثية تحت قيادة إيهاب جلال، أمام منتخب إثيوبيا 2-0.

ويلعب المنتخب منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة للكان، أمام منتخب مالاوي خارج القاهرة، يوم 20 مارس المقبل، على أن تقام بعد أسبوع فقط مباراة الجولة الرابعة أمام نفس المنتخب في القاهرة يوم 27 مارس.