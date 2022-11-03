انطلاق مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

انطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من الوزراء والخبراء.

وتنفذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية، كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وتأتي المبادرة في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر الأطراف COP27، وكذلك الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بإطلاق مبادرة وطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر، تحت إشراف وزيرة التخطيط، بهدف التأكيد على جدية مصر في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ.