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عامر حسين : حكم السوبر لم يدين أحد

كريم صلاح
نشر في: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 12:50 ص | آخر تحديث: الخميس 3 نوفمبر 2022 - 12:50 ص

 

أوضح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة أن تقرير حكم مباراة السوبر المحلي بين الزمالك والأهلي الأخيرة لم يدين أي فرد من الفريقين.

وتوج الأهلي بلقب السوبر الـ12 عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بالإمارات.

وقال حسين في تصريحات لقناة صدى البلد :" حكم اللقاء لم يدين أي لاعب ولو كانت هناك تصرفات تستدعي تدخل الحكم لكان أشهر البطاقة الحمراء في وجه أي فرد ولكنها كانت مناوشات طبيعية عقب الهدف الثاني".

وأضاف :" كانت هناك روح رياضية كبيرة بين أفراد الفريقين وهو ما ظهر في لقطة سيد عبد الحفيظ وشيكابالا".

وأظهرت بعض المشاهد المصورة مناوشات بين شيكابالا وبعض لاعبي الأهلي ليعلق حسين قائلًا :" القرارت تتخذ بناء على تقرير الحكم والمراقب وليس لقطات الفيديو".


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