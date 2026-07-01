ألمانيا: صدور أمر اعتقال بحق مرتكب جريمة إطلاق النار في مدينة شتاده

أصدر القضاء الألماني أمر اعتقال بحق المشتبه به في ارتكاب حادثة إطلاق النار التي أودت بحياة ستة أشخاص في مؤسسة لرعاية الشباب بمدينة شتاده غربي هامبورج بشمال ألمانيا. وقال الادعاء العام في بيان إن الوقائع تُصنف، في ضوء توافر أركان جريمة القتل، ولا سيما الغدر والدوافع الدنيئة، على أنها جريمة قتل عمد في ست حالات.

وأضاف الادعاء العام أن المتهم نُقل بعد ذلك إلى أحد السجون.

وجاء في البيان أيضا:" خلال اجتماع لوضع خطة للرعاية، شارك فيه عدد من موظفي المؤسسة وممثلون عن مكتب رعاية الشباب في منطقة هانوفر، يُعتقد أن المتهم أخرج فجأة السلاح الناري الذي أحضره معه، وأطلق النار على موظفي المؤسسة بقصد قتلهم."