محمد العرابي  لـ الشروق: التعاطف مع الشعب الفلسطيني هو ما يجمع الدول العربية حاليا

اعتبر محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، أن التعاطف مع الشعب الفلسطيني، هو الشيء الوحيد، الذي يجمع الدول العربية في الوقت الراهن.



وأضاف العرابي، في تصريح لـ"الشروق" أنه "بينما نشهد جميعا انقساما في الوضع الدولي خلال الوقت الراهن، نشهد أيضا انقساما في الصف العربي".



وتابع أنه "في ظل انقسام الدول العربية، ما بين دول تخشى التهجير، وأخرى تتباكى على التطبيع، وكذلك دول ترفض التعامل مع إسرائيل، نجد أن الشيء الوحيد، الذي يجمع الدول العربية حاليا هو التعاطف مع الشعب الفلسطيني".



ورأى العرابي أن الموقف العربي خلال القمة العربية الطارئة التي تستضيفها الرياض في 11 نوفمبر الحالي، سيتضمن تأكيد على التمسك بصياغات السلام والدعوة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وذكر العرابي، أنه على الرغم من بدء المجتمع الدولي في التحرك نحو التعاطف مع الشعب الفلسطيني، لكن مع الآسف لازال هناك ضوء أخضر للعنف الإسرائيلي.



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 28 يوما حربا مدمرة على قطاع غزة، أدت لاستشهاد 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وإصابة 23516 أخرين.



كما استشهد أيضا 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.