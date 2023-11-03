أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل 4 ضباط خلال اشتباكات مع المقاومة شمالي القطاع، مما يرفع عدد قتلاه منذ بدء التوغل البري إلى 24.

وبالتوازي مع التوغل البري، واصل جيش الاحتلال اليوم قصف الأحياء السكنية مما أسفر عن العديد من الشهداء، وكانت حصيلة العدوان قد ارتفعتت أمس إلى 9061 شهيدا، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 22 ألف مصاب وأكثر من 2000 مفقود. وفي المقابل أعلن جيش الاحتلال مقتل 339 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، وفقا لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام أمس إن المقاومة دمرت ما قوامه كتيبة دبابات وأكثر، وقتلت وأصابت عددا من جنود الاحتلال، وإن أعداد القتلى "أكبر بكثير مما تعلنه قيادة العدو".

وفي الضفة الغربية، استشهد 8 فلسطينيين اليوم بصواريخ ورصاص قوات الاحتلال خلال توغلها في جنين ومخيم الفوار بالخليل ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.