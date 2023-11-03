الوداد المغربي يعلن وفاة لاعبه أسامة فلوح

أعلن الحساب الرسمي لنادي الوداد البيضاوي المغربي، وفاة لاعبه أسامة فلوح - ذو الـ 24 عامًا - متأثرًا بإصابته في حادث سير.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الوداد على «فيسبوك»: «بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي، نبأ وفاة اللاعب الخلوق أسامة فلوح».

وأضاف: «وبهذه المناسبة الحزينة، يتقدم سعيد الناصيري أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والأطقم والإداريين، وجميع المستخدمين، إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وفي سياق متصل، سيخوض فريق الوداد المغربي مباراة الذهاب من نهائي بطولة الدوري الإفريقي أمام صن داونز، مساء يوم الأحد القادم على ملعب محمد الخامس.