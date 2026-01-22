منظمة حقوقية: نيكاراجوا أفرجت عن 38 من أصل 71 شخصا احتفلوا باعتقال مادورو

أفرجت السلطات النيكاراغوية عن 38 شخصا اتهموا بالاحتفال باعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، وفق ما أفادت منظمات حقوقية أكدت احتجاز عشرات الأشخاص خلال يناير الجاري.



وقالت كلوديا بينيدا، المتحدثة باسم شبكة المراقبة "أزرق أبيض"، وهي منظمة حقوقية تعنى بحقوق الإنسان، إن السلطات في نيكاراغوا أفرجت، بين 3 و8 يناير، عن 38 شخصا من أصل 71 شخصا اعتقلوا بتهمة الاحتفال باعتقال نيكولاس مادورو.

وأشارت بينيدا إلى أن هؤلاء الأفراد ملزمون بالتوجه إلى الشرطة لتسجيل أسمائهم كجزء من الرقابة التي يمارسها النظام على المفرج عنهم.

واعتقلت الشرطة في نيكاراغوا هذا الشهر، 71 شخصا على الأقل، عقب العملية الخاصة للقوات الأمريكية التي أسفرت عن اختطاف مادورو في 3 يناير، بتهم التعبير عن الفرح، في بلد يحكمه الرئيسان دانيال أورتيغا وروزاريو مورييو، حليفين وثيقين لمادورو قبل نقله إلى نيويورك لمحاكمته بتهم مخدرات.​