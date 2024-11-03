لازاريني يدعو إلى التركيز على إنهاء الحرب في غزة بدلا من حظر الأونروا

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن التركيز يجب أن ينصب على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب على قطاع غزة، بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها.

وأضاف لازاريني، في بيان نشره على حسابه عبر منصة «إكس»، نقلته وكالة «وفا»، أن «تفكيك الأونروا في غياب بديل قابل للتطبيق سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعلم».

وتابع: «بدلا من التركيز على حظر الوكالة أو إيجاد بدائل لها يجب أن ينصب التركيز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بغزة».

وتساءل لازاريني: «لماذا لا يتم ذكر الأطفال وتعليمهم في أي مناقشات عندما يتحدث الخبراء أو الساسة عن حظر الأونروا أو استبدالها؟».

وحذر المسؤول الأممي من أنه «بدون التعليم، ينزلق الأطفال إلى اليأس والفقر والتطرف، ويقعون فريسة للاستغلال بما في ذلك الانضمام إلى الجماعات المتطرفة، وبالتالي تظل المنطقة غير مستقرة ومتقلبة».

ونوه أن أطفال غزة الآن يخسرون عاما ثانيا من التعليم، مشيرا إلى أن «الأونروا هي الوكالة الأممية الوحيدة التي تقدم التعليم بشكل مباشر في مدارسها، وفي الضفة الغربية، يتلقى ما يقرب من 50 ألف طفل التعليم في هذه المدارس».