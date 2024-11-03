خيري رمضان يستنكر واقعة مديرة مدرسة المرج: التربية والتعليم بالشبشب لن تخلق جيلا سويا

استنكر الإعلامي خيري رمضان، واقعة تعدي مديرة مدرسة النصر الابتدائية بالمرج على ثلاثة تلاميذ بالضرب بالحذاء، والمعروفة إعلاميا بـ «واقعة الشبشب»، متسائلا عن سبب قيام مديرة تبدو ملتزمة دينيا بضرب أطفال صغار بالحذاء، قائلة لهم: «أنتم وأهاليكم محتاجين تتربوا».

وأعرب خلال برنامجه «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، عن قلقه على مستقبل هؤلاء الأطفال، قائلا: «هل هذه الطريقة يمكن أن تخرج لنا شبابا أسوياء نفسيا؟ هل هذه الطريقة تمثل إدارة مدرسة؟ هل هذه السيدة أمينة على مستقبل أبنائنا عندما ترى أن وسيلة التعليم لهؤلاء الأطفال لن تكون إلا بالشبشب».

وأكد أن قضية التعليم لا تقتصر على المناهج وحسب؛ بل يجب تأهيل المدرسين وإعدادهم تربويا، متسائلا: «هل تدرب وزارة التربية والتعليم وتؤهل المديرين أم يتم اختيارهم بناء على الأقدمية؟ كيف أهلت هذه السيدة لإدارة مدرسة وهي تمسك أطفالا بهذه الطريقة، وتفزعهم لدرجة أنهم قفزوا من فوق أسوار المدرسة هربا من فوبيا وفزع الضرب».

وشدد أن المدرس يجب أن يدرك قيمة رسالته، مستشهدا ببيت شوقي «قم للمعلم وفه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، قائلا: «هذه المديرة لا تدرك قيمتها، ولا تشعر أن لها قيمة ولا تستطيع أن تعلم وتربي إذا آمنت أن الشبشب هو وسيلة التربية والتعليم».