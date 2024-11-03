درة تكشف عن حلمها المستحيل بتجسيد شخصية وردة: علامة فنية لم ولن تتكرر

كشفت الفنانة التونسية درة، عن حلمها بتجسيد شخصية الفنانة وردة، قائلة: «تقديم شخصية وردة في عمل حلم من أحلامي؛ لكنه لن يتحقق بسبب رفض الابن».

وأشارت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يوم ليك» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، إلى رفض بعض الشخصيات العامة أو أبنائهم تقديم قصص حياتهم على التلفزيون.

وأضافت أن وردة موهبة وصوت عذب تحب سماعه وعلامة فنية لم ولن تتكرر، موضحة أن ما جذبها لفكرة تجسيد شخصيتها هو قربها من باعتبارها من المغرب العربي الجزائر وتونس، وأيضا رحلة حياتها وقدومها إلى مصر وقصة حبها لبليغ حمدي.

وأكدت أن قصة حياة وردة ستكون رائعة ومشرفة لأي ممثلة تجسدها، معربة أيضا عن حبها لصوت المطربة ذكرى، مضيفة أنها صاحبة صوت يلمس القلب، ومصدر فخر لتونس ومصر خاصة وأنها قضت الجزء الأكبر من حياتها وشهرتها كانت في مصر.

كما كشفت عن إعجابها بصوت فضل شاكر وميادة الحناوي، مؤكدة أن عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم، وفيروز؛ بمثابة أهرامات الفن.

واختتمت قائلة: «أنا بحب كل ما هو قديم في كل حاجة في حياتي، وأشاهد الأفلام والبرامج القديمة، بحب القديم جدًا وعايشة فيه».