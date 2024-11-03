صحة غزة: 27 شهيدا و86 إصابة جراء العدوان الإسرائيلي خلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ394 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 27 شهيدًا و86 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، إلى 43 ألفًا و341 شهيدًا، و102 ألف و105 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات؛ لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي وقت سابق، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، جميع الهيئات والمنظمات الدولية والأممية ضرورة إرسال وفود طبية وجراحية، وتسهيل وصولها إلى مستشفيات شمال القطاع، وعلى وجه الخصوص مستشفى كمال عدوان.

ودعت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الأحد، إلى توفير سيارات إسعاف لنقل الجرحى والمرضى إلى المستشفيات، في ظل استمرار الهجمة الشرسة لقوات الاحتلال على محافظة شمال غزة، وتشديد الحصار عليها وعلى المستشفيات هناك.

واستشهد 10 فلسطينيين، اليوم الأحد، في قصف للاحتلال منزلين في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة، ورفح جنوبا.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة النجار في جباليا البلد، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا آخر في بيت لاهيا، ما أدى لاستشهاد ستة مواطنين وإصابة آخرين.

واستشهد مواطن، وأصيب آخران في قصف طائرة مسيرة للاحتلال شمال شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.