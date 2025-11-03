انحرف قطار عن مساره، اليوم الاثنين، بينما كان يسير على سرعة 130 كيلومترا في الساعة (80 ميلا في الساعة)، بمنطقة نائية تقع شمالي غرب إنجلترا، ما دفع خدمات الطوارئ إلى التوجه سريعا إلى الموقع، إلا أن السلطات أكدت عدم وقوع إصابات خطيرة.

وقالت شركة "أفانتي ويست كوست" للسكك الحديدية، إن القطار غادر جلاسكو في الساعة 0428 صباحا، وكان متجها ناحية الجنوب عندما خرج عن مساره في الساعة 0610 صباحا بقرية شاب التي تقع بين محطتي بينريث وأوكسنهولم، في منطقة ليك ديستريكت الجبلية.

وأوضحت شرطة النقل البريطانية في بيان لها، أن جميع الركاب تم إجلاؤهم بأمان من القطار.

وقالت خدمة إسعاف نورث ويست إن طواقمها قامت بفحص جميع من كانوا على متن القطار والبالغ عددهم 87 فردا، "ولم يُصب سوى أربعة منهم بجروح طفيفة".

ولم يحتج أي منهم إلى تلقي العلاج في المستشفى.