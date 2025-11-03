وكيل صحة المنيا يتابع تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في مستشفى العدوة المركزي

-عبد الوهاب يؤكد جودة الخدمة استعدادا للتأمين الصحي الشامل



أجرى اليوم الاثنين، الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، يرافقه الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، جولة تفقدية لمستشفى العدوة المركزي، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث تفقد وكيل الوزارة الأقسام الحيوية بالمستشفى.

وشملت الجولة أقسام الاستقبال والطوارئ، وغرفة الإنعاش القلبي (CPR)، ووحدة الأشعة، والأقسام الداخلية، كما تم التأكد من انتظام سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية لضمان تقديم الرعاية الكاملة.

وتمت الجولة بحضور الدكتور عاطف محمد علي، مدير المستشفى، والدكتور عبد الرحمن رشدي، المدير السابق.

وعقب الجولة، عقد وكيل الوزارة اجتماعًا مهمًا مع مدير المستشفى ونوابه، تناول بحث مشاكل العمل الراهنة والعمل على إيجاد حلول جذرية لها، والتركيز على خطط استدامة الأداء وتحقيق التحسين المستمر في جميع النواحي التشغيلية، مع التأكيد على أهمية التجهيز لمتطلبات الاعتماد كخطوة أساسية استعدادًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

والتقى وكيل الوزارة، بمجموعة من المواطنين المترددين على المستشفى، حيث استمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة، واطمأن على مدى رضاهم عنها، موجهًا بحل الشكاوى فورًا لضمان توفير بيئة علاجية مريحة وفعالة.

وتأتي هذه الجولة؛ لتؤكد التزام مديرية الصحة بالمنيا بتقديم رعاية صحية ذات جودة عالية، والعمل بخطوات ثابتة نحو تحقيق التحول الصحي الشامل بالمحافظة.