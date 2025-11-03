ضبط 17 متهما باستغلال الأطفال في أعمال لتسول بالقاهرة والجيزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أنقذت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية 16 طفلًا جديدًا من أيدي 17 شخصا يستغلونهم في أعمال التسول واستجداء المارة بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وألقت القبض على المتهمين.

وبيّنت التحريات أن المتهمين (12 رجل، 5 سيدات- لـ13 منهم معلومات جنائية) يستغلون أطفال أحداث في التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، مما يعرض الأطفال الأحداث للخطر حال تسولهم وبيع السلع بهذه الطريقة.

تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي باستغلال الأطفال والحصول على متحصلاتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين المضبوطين وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وجرى تسليم المجني عليهم لأهليهم، وأُخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهليهم في إحدى دور الرعاية.