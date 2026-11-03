محافظ المنوفية: لا تهاون مع المقصرين وتقييم مستمر لأداء رؤساء الوحدات المحلية

شدد اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومضاعفة الجهود في ملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية، لتحقيق المستهدفات المطلوبة، مؤكدًا أن تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية يرتبط بما يتحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع، وأنه لن يكون هناك تهاون مع المقصرين.

يأتي ذلك خلال ترؤس محافظ المنوفية، اليوم، الثلاثاء، اجتماعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الرئيسية بالديوان العام، لمناقشة ملفات العمل ومتابعة معدلات الأداء، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، وخالد النمر السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية ورفع التراكمات والمخلفات أولًا بأول، والإزالة الفورية لكافة الإشغالات والتعديات المخالفة، وتحقيق الانضباط المروري وتيسير الحركة بالشوارع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكيد على المتابعة الشخصية لهذه الملفات.

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، ونسب الإنجاز وحجم الأعمال المنفذة ومعدلات أداء الشركات، مع ضرورة تذليل العقبات وتسريع وتيرة العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات.

وتناول الاجتماع ملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية والأصول غير المستغلة وسبل تعظيم الموارد الذاتية وزيادة الإيرادات، بما يدعم خطط التنمية ويوفر فرص عمل جديدة.

وشدد الغريب على ضرورة تحصيل كافة المستحقات المتأخرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، فضلًا عن متابعة الحالة الفنية للمعدات والحملات الميكانيكية وتوفير احتياجات الصيانة ورفع الكفاءة لضمان انتظام العمل.

وأكد محافظ المنوفية أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء الوحدات المحلية، والمتابعة الشخصية لكافة الملفات الحيوية والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمشكلات، مشيرًا إلى أن هناك تقييمًا دوريًا لمستوى الأداء الفعلي، وأن المحاسبة ستكون وفقًا لما يتحقق من نتائج ملموسة على أرض الواقع ومدى الالتزام بالتكليفات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.