الانتهاء من إزالة الخطورة بعقار المازني ورفع الأنقاض وعودة الحركة بالشوارع المحيطة

انتهت الأجهزة التنفيذية بحي غرب، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أعمال إزالة الخطورة بالعقار المائل الكائن بـ27 شارع المازني، ورفع كافة مخلفات وأنقاض الإزالة من الشوارع المحيطة، بما يسمح بعودة تيسير الحركة المرورية وحركة المواطنين بالمنطقة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية.

وجاءت أعمال إزالة الخطورة وفقًا لمنهجية هندسية وعلمية متدرجة، وتحت إشراف الجهات واللجان الهندسية المختصة، حيث سبقتها أعمال التدعيم والصلب والتأمين اللازمة، مع الالتزام بالتسلسل الفني لمراحل التنفيذ، بما يستهدف الحد من مخاطر الانهيار والحفاظ على سلامة العقارات المجاورة، وعدم تعريض السكان أو فرق العمل لأي مخاطر.

ووفقا لبيان صحفي، فقد تم مراعاة البعد الإنساني للأسر المتضررة من الانهيار، حيث أُتيحت لهم الفرصة لإخراج منقولاتهم وأثاثهم وفقًا لاشتراطات السلامة، مع توفير وسائل النقل اللازمة لمساعدتهم في نقل ممتلكاتهم.

وتأتي هذه الأعمال استكمالًا للجهود التي بذلتها المحافظة منذ بدء التعامل مع العقار، والتي ارتكزت على مسارين متكاملين؛ أولهما فني وهندسي للتعامل مع الخطورة وتأمين الموقع والعقارات المجاورة، وثانيهما إنساني واجتماعي لتخفيف تداعيات الأزمة على الأسر المتضررة والحفاظ على ممتلكاتهم قدر الإمكان.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار متابعة الأجهزة التنفيذية والجهات الفنية المختصة لكافة الإجراءات المتعلقة بالعقارات ذات الخطورة، مشددًا على الالتزام بالتوصيات الهندسية واشتراطات السلامة، وأن الحفاظ على أرواح المواطنين وتأمين ممتلكاتهم يأتيان في مقدمة أولويات المحافظة.