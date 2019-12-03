وزير الطيران يبحث مع سفير كازاخستان تعزيز العلاقات في مجال النقل الجوي

بحث وزير الطيران المدني يونس المصري، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع أرمان ايساجالييف سفير دولة كازاخستان بالقاهرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في مجال النقل الجوي.

وأكد المصري أن وزارة الطيران المدنى تحرص على التواصل والتعاون المستمر مع كازاخستان في مختلف أنشطة قطاع الطيران المدني، مشيدا بالتطور الملحوظ للعلاقات المصرية الكازاخية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

من جهته، أعرب ايساجالييف عن سعادته بهذا اللقاء المثمر، وقال إنه يتطلع إلى تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين وبحث آفاق جديدة من التعاون في مختلف أنشطة الطيران المدني.

وأشار إلى مناقشة دراسة تشغيل خط طيران مباشر بين مصر وكازاخستان خاصة في ظل زيادة الطلب السياحي للمقاصد التاريخية والأثرية لكل من دول كازاخستان وأوزبكستان وروسيا مما يزيد من عدد الرحلات الجوية بين البلدين.