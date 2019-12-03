قال المهندس أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه لم يكن صاحب فكرة إنشاء العاصمة الجديدة، ولكن صدر التكليف من رئيس الجمهورية مباشرة، متابعًا: «المشروع كان له مؤيدين ومعارضين، وأنا لم أكن من أي فريق بينهما، وكنت أتابع أخبار المشروع عبر الإعلام».

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "بالمصري" مع الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في لقاء مذاع عبر شاشة "الغد"، مساء الأحد، أنه طلب من الرئيس مدة شهر لدراسة المشروع قبل قبوله، موضحًا أنه اعتبر العاصمة بمثابة مشروع استثماري في المقام الأول، فضلا عن كونه مشروعًا وطنيًا.

وتابع: «أرض العاصمة الصحراوية في حاجة إلى مرافق ومن ثم تصبح مهيئة تماما للاستثمار، ومساحة المشروع 174 ألف فدان وهي مساحة تساوي مساحة دولة في حجم سنغافورة».

وأكد رئيس العاصمة الإدارية، إن المشروع لم يتكلف مليمًا واحدًا من خزينة الدولة، كاشفًا أن بيع الأراضي والوحدات السكنية هو مصدر الإدارة لجني الأموال والصرف على المرافق وخطوات استكمال العاصمة.