إدارة ترامب ترفع دعوى ضد فيسبوك لتفضيلها العمالة المهاجرة على الأمريكيين

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى ضد مؤسسة «فيسبوك» لتفضيلها العمالة المهاجرة على الأمريكيين، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.