 إدارة ترامب ترفع دعوى ضد فيسبوك لتفضيلها العمالة المهاجرة على الأمريكيين - بوابة الشروق
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إدارة ترامب ترفع دعوى ضد فيسبوك لتفضيلها العمالة المهاجرة على الأمريكيين

هديل هلال
نشر في: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 10:32 م | آخر تحديث: الخميس 3 ديسمبر 2020 - 10:32 م

رفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى ضد مؤسسة «فيسبوك» لتفضيلها العمالة المهاجرة على الأمريكيين، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

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