مقتل وإصابة شخصين في هجوم مسلح شمال غربي العاصمة العراقية

أعلن مصدر أمني عراقي مقتل شخص وإصابة آخر بجروح متفاوتة في هجوم مسلح شمال غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر -حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس- "إن مسلحًا مجهولًا يستقل دراجة نارية أطلق عدة أعيرة نارية على مجموعة من الأشخاص في مدينة الشعلة الواقعة شمال غربي العاصمة بغداد، مما أسفر عن مقتل وإصابة شخصين".

وأضاف: "القوات الأمنية قامت فور وقوع هذا الهجوم المسلح بتطويق مكان الحادث، ونقل المصاب إلى إحدى المستشفيات القريبة من موقع الحادث وجثة القتيل إلى دائرة الطب الشرعي، كما فتحت تحقيقات عاجلة لمعرفة ملابسات وأسباب هذا الحادث والجهة التي تقف وراء هذا الهجوم المسلح".

يأتي الحادث في الوقت الذي تواصل فيه القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول داعش في أنحاء البلاد؛ لضمان عدم عودة ظهور التنظيم مرة أخرى في البلاد.

كان العراق قد أعلن، في ديسمبر عام 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم داعش الإرهابي والمحظور في روسيا وعدد كبير من الدول، بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.