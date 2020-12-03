تقرير بالأرقام - خصائص فنية عديدة لمحمد عادل أحدث صفقات الإسماعيلي

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يعتبر مركز خط الوسط هو الأساس الذى يعتمد عليه جميع المدربين حاليا للسيطرة على المباراة والإستحواذ على الكرة، لذلك يتطلب من اللاعبين التحلى بالقوة الدفاعية واللياقة البدنية والذكاء التكتيكي، بالاضافة الى القدرة على التمرير بشكل سليم .. بناءًا على تلك الصفات أبرم الإسماعيلي التعاقد مع محمد عادل لاعب وسط الإنتاج الحربي.



وعلى خلفية ذلك، استعرض الموقع الرسمي للدراويش، أبرز أرقام اللاعب بالتعاون في الآتي.

-محمد عادل من مواليد 29 سبتمبر 1995 (25) عاما.

-انضم لصفوف الإنتاج الحربى منذ موسمين قادما من فريق ايسكو بالقسم الأدنى.

-لعب 48 مباراة بالدورى حيث شارك فى 34 لقاء بشكل أساسى و14 مواجهة من مقاعد البدلاء.، وبلغ اجمالى عدد الدقائق التى لعبها 2477 دقيقة.

الجانب الهجومى

-سجل هدفين وصنع مثلهما ومهد 9 فرص حقيقة ، كما قام بعمل 39 مراوغة ناجحة بجانب 14 عرضية صحيحة من الجانبين الأيمن والأيسر وقام بــ23 تسديدة بعيدة المدى.

الجانب الدفاعى

-نجح فى قطع الكرات من المنافس فى 110 مرة وحصل على 45 خطأ من جانب المنافسين وارتكب 46 خطأ تجاه المنافسين مع انقاذ 6 فرص حقيقة من المنافس.