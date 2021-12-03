طارق الشناوي: «شادية» حالة فنية استثنائية

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، بالفنانة الراحلة شادية، مضيفًا: «شادية حالة استثنائية في الحياة الفنية كلها، فلم يوجد مثل شادية قديمًا أو حديثًا».

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي محمد شردي، مقدم برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة"، الخميس، أن اختيار اسم "شادية" لها هو يعبر عن السعادة والمرح وهو متناسب مع شخصيتها، لافتًا إلى أن المخرج الكبير حلمي رفلة هو من أهم الأشخاص في حياة شادية؛ لأنه أول من قدمها.

وأضاف أن شادية تمتعت بموهبة الغناء والتمثيل بنفس القدر، مضيفًا أنها استطاعت أن تقدم أعمالًا فنية دون الغناء، وقدمتها على أكمل وجه ممكن.

يذكر أن الفنانة شادية، قد رحلت عن عالمنا في 28 نوفمبر 2017، وكان أطلق الجمهور عليها لقب "دلوعة السينما المصرية" بسبب تألقها فى تقديم أدوارها، ومنها "الزوجة 13"، و"مراتي مدير عام"، و"عفريت مراتي"، و"معبودة الجماهير".