قال الفنان حسن الرداد، إنّ وصية والدته كانت عبارة أمور شخصية، مؤكدًا أنها كانت تحب ظهوره ونجاحه في أعماله الفنية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس"، مساء الخميس: "أمي كانت توصيني قبل وفاتها بحاجات شخصية وكانت بتحبني جدًا وتحب أنجح وإن شاء الله هانجح قوي عشانها، ومكنش فارق قوي معايا أشتغل قوي وأنجح قوي.. حياتها كانت أهم بالنسبة لي".

وأوضح أنّه لا يتحدى أحدًا ليحقق المزيد من النجاحات الفنية لكنه يعمل على هدف لإسعاد والدته، متابعا: "بحس أن التمثيل ده حاجة بحبها ولكن العمل في المرتبة الثانية بعد العيلة".

واستكمل: "هدفي الآن الفن عشان أمي كانت بتحب تشوفني ناجح وتتبسط تشوفنى متفوق عشان كده هنجح وأجتهد عشانها".