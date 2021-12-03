أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، في مؤتمر صحفي منذ قليل، رسميا استقالته في محاولة لتخفيف أزمة دبلوماسية غير مسبوقة مع السعودية ودول الخليج الأخرى.



ويقول قرداحي، إنه استقال لتجنب إلحاق الضرر باللبنانيين العاملين في الخليج، بحسب راديو مونت كارلو.



وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، صورة كتاب استقالة وجهه وزير الإعلام اللبناني ​جورج قرداحي​ إلى كل من رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​، مما استدعى نفيه.



وجاء في كتاب الاستقالة الذي نشر عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "أتقدم إليكم بطلب استقالتي من منصبي كوزير للإعلام تقديما للصالح العام وأتمنى منكم قبول الطلب".



وبعد نشر الكتاب، قال قرداحي: "ما تم تداوله عن تقديم طلب استقالتي للرئيسين عون وميقاتي مفبرك.. وأنا أبلغت الرئيس عون نيتي إعلان الاستقالة ظهر اليوم".