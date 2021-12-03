 لحظة سقوط الكابتن أدهم السلحدار ووفاته ساجدا داخل الملعب.. فيديو - بوابة الشروق
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لحظة سقوط الكابتن أدهم السلحدار ووفاته ساجدا داخل الملعب.. فيديو


نشر في: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 2:27 ص | آخر تحديث: الجمعة 3 ديسمبر 2021 - 2:27 ص

رصدت قناة صدى البلد، اللحظات الحزينة لسقوط الكابتن أدهم السلحدار، المدير الفني لفريق المجد السكندري ووفاته ساجدا داخل ملعب مباراة الزرقا، خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الدرجة الثانية.

وقال الإعلامي إيهاب الكومي خلال حديثه ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، إن الدنيا لا تساوي ما يحدث مع البعض، مشيرًا إلى أنه على الجميع أن يكون على استعداد دائم للرحيل في أي لحظة.

وأوضح الكومي، أن أدهم السلحدار كان يقود فريقه بشكل طبيعي، وفور تسجيل فريقه هدفًا في الدقيقة 92 وبسبب الفرحة سجد وتعرض لأزمة قلبية وتوفى على إثرها.

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