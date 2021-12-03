أدرجت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" ليبيا ضمن 44 بلدا يحتاج إلى مساعدات خارجية للحصول على الغذاء.



وقالت المنظمة في تقرير لها، نشر الجمعة، إن 1.3 مليون شخص في ليبيا يمثلون 23% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية حسب نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2021.



وأشارت إلى تضخم أسعار الغذاء الوطنية ، وأنه وفقا لاحتياجات ليبيا الإنسانية 2021 فإن حوالي 1.3 مليون (23 في المئة من السكان ارتفاعًا من 0.9 مليون قبل عام) في حاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية ، بما في ذلك 700 ألف شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية، ضعف التقدير في عام 2020.



وحلت من الدول العربية بالقائمة أيضا لبنان وسوريا واليمن وجيبوتي والسودان والصومال والعراق وموريتانيا.



وتستورد ليبيا نحو 85% من حاجتها من السلع الأساسية، بينها سلع غذائية ونحو 80% من حاجتها من الحبوب، أي ما يعادل 1.1 مليون طن سنوياً، فيما تستهلك البلاد 1.3 مليون طن كل عام.



وكشف استطلاع أعدته المبادرة الأوروبية لمراقبة السوق الليبية "ريتش"، أن العام 2021 سجل أعلى ارتفاع في أسعار مختلف المواد الغذائية في ليبيا، بنسبة 24.2 % من مستويات ما قبل الأزمة الصحية لـ"كوفيد - 19" في مارس 2020.



وأرجع الاستطلاع أسباب الزيادة إلى التأثر بأزمة فيروس "كورونا المستجد"، والتذبذب في سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، الذي تسبب في ارتفاع كبير لأسعار المواد المستوردة من الخارج.