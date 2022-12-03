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كأس العالم.. ديباي يواصل ملاحقة فان بيرسي في قائمة تاريخية لهولندا

شريف أبوحمد
نشر في: السبت 3 ديسمبر 2022 - 5:58 م | آخر تحديث: السبت 3 ديسمبر 2022 - 5:58 م

واصل ممفيس ديباي، نجم منتخب هولندا، تألقه رفقة الطواحين ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022.

هولندا تواجه أمريكا، مساء اليوم السبت، على استاد خليفة الدولي في ثمن نهائي كأس العالم "قطر 2022".

وأحرز ديباي هدف التقدم للمنتخب الهولندي في الدقيقة 10 من انطلاقة سريعة لدينزل دومفريس على الجبهة اليمنى أنهاها بعرضية أرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ممفيس ديباي بتسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية الينى للمرمى.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصاءات، سجل ممفيس ديباي هدفه الدولي الـ 43 مع منتخب هولندا.

وأوضحت الشبكة العالمية إنه أصبح اللاعب صاحب ثاني أكبر عدد من الأهداف مع منتخب الطواحين خلف روبن فان بيرسي برصيد (50) هدف، ويليه كلاس جان هنتيلار 42 - وباتريك كلويفيرت 40.

وتأهل منتخب الطواحين الهولندية، كمتصدر عن المجموعة الأولى، ليقابل المنتخب الأمريكي، وصيف المجموعة الثانية.

 


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